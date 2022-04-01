Авиаудар по нефтебазе в Белгороде нанесли два украинских вертолета Ми-24

Фото: скриншот видео

В Министерстве обороны России сообщили, что авиаудар по нефтебазе в Белгороде нанесли два украинских вертолета Ми-24. По данным ведомства, около 5 часов утра (по мск) воздушные судна на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство России.

В результате ракетного удара отдельные резервуары были повреждены и загорелись. Как отметили в Минобороны, данный объект снабжал топливом только гражданский транспорт.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет, — подчеркнули в ведомстве.

В то же время Министерство обороны Украины не стало подтверждать или опровергать причастность к авиаудару по нефтебазе в Белгороде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это происшествие не создает комфортных условий для продолжения российско-украинских переговоров.

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Диана Жиленкова