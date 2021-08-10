Вкладчики FrendeX призывают писать заявление в полицию на основателей пирамиды

Вкладчики FrendeX призывают друг друга писать в полицию заявления на основателей финансовой пирамиды. Люди опасаются, что они могут покинуть страну до возбуждения уголовного дела.

«Дамы и господа, все те, кто вложился в компанию FRENDEX и потерял денежные средства! Соберите всю имеющуюся информацию и первым делом направляйтесь в отделение полиции, пишите заявление о мошенничестве на всех лидеров данной компании! Надежды уже нет, выплаты не осуществляются больше месяца! Нельзя пускать это на самотек!» — пишут пользователи в мессенджерах.

При том в чатах вкладчиков распространяются паспортные данные якобы основателей пирамиды. На их имя админы призывают писать заявления в полицию.

В России прекратила свою работу организация Frendex Europe OU (FrendeX), позиционирующая себя как «закрытый инвестиционный клуб». О закрытии сообщили основатели FrendeX, ссылаясь на решение Центрального банка, который включил Frendex Europe OU (FrendeX) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Ольга Плешкова