В МВД Татарстана поступили первые пять заявлений от вкладчиков Frendex

В МВД Татарстана поступили первые пять заявлений от вкладчиков финансовой организации Frendex. Об этом сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

Пока заявлений немного, но в МВД ожидают, что их количество будет увеличиваться «в геометрической прогрессии», пишет ТАСС.

Организация Frendex Europe OU (FrendeX), позиционирующая себя как «закрытый инвестиционный клуб», прекратила свою работу в России вслед за Finiko. О закрытии сообщили основатели FrendeX, ссылаясь на решение Центрального банка, который включил Frendex Europe OU (FrendeX) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Вкладчики FrendeX призывают друг друга писать в полицию заявления на основателей финансовой пирамиды.



Ольга Плешкова