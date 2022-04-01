Ставки по кредитам для застройщиков снизили до 15%

Правительство объявило о снижении ставки для застройщиков до 15% годовых. Компании, занимающиеся жилищным строительством, смогут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам не выше указанного процента, сообщили в пресс-службе правительства.



На возмещение недополученных доходов банку выделят субсидию, покрывающую 7,5% ставки. Правила распространяются на оформленные до 31 декабря 2023 года кредиты.

Поддержка распространяется как на застройщиков, так и на банки. Для застройщиков снижается опасность сорвать ввод объектов из-за недостатка финансирования, для банков сокращаются риски лавинообразного роста «плохих» кредитов.

— Решение стало частью плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, — заявили в правительстве и отметили, что такой порядок субсидирования процентной ранее ставки касался компаний, реализующих низкомаржинальные проекты — строительство детсадов, школ, поликлиник и муниципального жилья.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал субсидирование до 15% правильным решением. Он отметил, что это не позволит остановить стройку и создаст условия для роста предложения на первичном рынке жилья.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Марат Хуснуллин вчера заявлял, что в этом году цены на жилье поднимутся на уровне инфляции или меньше.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%.

Маргарита Головатенко