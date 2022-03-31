Хуснуллин заявил, что в этом году цены на жилье вырастут на уровне инфляции или меньше

Российское правительство ожидает, что в этом году цены на жилье поднимутся на уровне инфляции или меньше. Об этом рассказал вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

По его словам, глобального роста цен не будет. Стоимость жилья формируется по двум векторам, связанным с инфляцией и снижением цен на российские составляющие строительства, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Также Хуснуллин рассказал, что на субсидирование льготной ипотеки в текущем году потребуется 70-80 млрд рублей. А ранее выданные кредиты обойдутся государству в 220-240 млрд рублей.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке с 7% до 12%. На прошлой неделе с данной инициативой выступил Хуснуллин.

Сегодня сообщалось, что в феврале самый большой рост среднего размера выданных ипотечных кредитов среди регионов страны был зафиксирован в Татарстане. За год в республике этот показатель увеличился на 62,4% и составил 3,7 млн рублей.

Диана Жиленкова