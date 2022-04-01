ТАСС: переговоры России и Украины продолжатся 1 апреля в формате видеосвязи

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Переговоры между Россией и Украиной продолжатся 1 апреля в формате видео-конференц-связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский источник.

«Конечно», — сказал источник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

29 марта в Стамбуле состоялись первые с 7 марта очные переговоры России и Украины. По словам российской стороны, они прошли конструктивно. Киев попросил оформить окончательное решение на встрече глав государств двух стран. Все детали — в материале «Реального времени».

30 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина днем ранее впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией. Киев передал Москве зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, в которых были предусмотрены отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения.

Дарья Акимова