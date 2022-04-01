В ФРГ предрекли рекордные доходы России от экспорта газа

Из-за значительного роста цен на спотовых рынках Россия может получить рекордные доходы от продажи газа, рассказал заявил в беседе с порталом ntv.de немецкий эксперт Янис Клюге.



— Цена на газ на спотовых рынках за последний год выросла в пять раз. До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой, рассказал эксперт.

Он отметил, что Москва компенсирует рост инфляции благодаря заработкам с продажи энергоресурсов. За счет этого удается добиться снижения сборов налога на прибыль и НДС. Клюге считает, что российский бюджет в этом году может оказаться профицитным, сообщает «РИА Новости».

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Согласно новому указу президента России Владимира Путина, чтобы приобрести российский природный газ, страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. Именно с них будет вестись оплата газа.

В Европе цены на газ поднялись выше $1450 за тысячу кубометров после того, как президент подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях.

Маргарита Головатенко