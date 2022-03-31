Цены на газ в Европе превысили $1450 после указа Путина о его оплате

В Европе цены на газ поднялись выше $1450 за тысячу кубометров после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Согласно им, цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила до $1 453 за тысячу кубометров, или €127,37 за МВт/ч.

Согласно новому указу Путина, чтобы приобрести российский природный газ, страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. Именно с них будет вестись оплата газа.

Дарья Акимова