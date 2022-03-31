13 татарстанских организаций предприятий попали в список системообразующих предприятий страны

13 татарстанских организаций попали в список системообразующих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Всего в федеральном списке находятся 44 предприятия республики. Эти компаний могут получить ряд финансовых мер: субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг; государственные гарантии РФ по кредитам или облигационным займам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2020 году правительство Татарстана утвердило правила отнесения тех или иных компаний к системообразующим для республики.



В начале марта президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой предусмотреть льготные кредиты для системообразующих предприятий. Также он предложил предоставлять льготные кредиты предприятиям, которые перечислили средства или поставили продукцию иностранным партнерам, но не могут вернуть свои деньги.



17 марта правительство России одобрило предоставление льготных кредитов системообразующим предприятиям. Объем кредитования на год для предприятия составит 10 млрд рублей, для группы компаний — 30 млрд рублей.



Татьяна Леухина