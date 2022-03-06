Минниханов заявил о необходимости предусмотреть льготные кредиты для системообразующих предприятий

С учетом роста ключевой ставки Центробанка для системообразующих предприятий необходимо предусмотреть льготные кредиты. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с главами регионов ПФО.

Также он предложил предоставлять льготные кредиты предприятиям, которые перечислили средства или поставили продукцию иностранным партнерам, но не могут вернуть свои деньги.

— Для сохранения занятости в федеральном бюджете нужно предусмотреть средства на компенсацию расходов на оплату простоя работников, временную занятость, — передает пресс-служба президента РТ его слова.

Вчера Минниханов на совещании в Доме правительства РТ отметил, что в Татарстане заложена прочная база, позволяющая справиться со всеми потрясениями в условиях санкций. Он также сообщил о начале работы в республике оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики. Власти определили план по поддержке предприятий и обеспечению местных граждан товарами первой необходимости.

Татьяна Леухина