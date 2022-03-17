Правительство одобрило предоставление льготных кредитов для системообразующих предприятий

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Правительство России одобрило предоставление льготных кредитов системообразующим предприятиям. Объем кредитования на год для предприятия составит 10 млрд рублей, для группы компаний — 30 млрд рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Это средства, которые компаниям необходимы для основной деятельности, в том числе для закупки сырья и выплаты заработной платы, — приводит «Интерфакс» его слова.

Основное условие для получения льготного кредита на пополнение оборотных средств — сохранение занятости на уровне не ниже 85%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании заявил, что с учетом роста ключевой ставки Центробанка для системообразующих предприятий необходимо предусмотреть льготные кредиты. Также он предложил предоставлять льготные кредиты предприятиям, которые перечислили средства или поставили продукцию иностранным партнерам, но не могут вернуть свои деньги.



На прошлой неделе вице-премьер РФ Дмитрий Черышенко сообщал, что критерии попадания в список системообразующих предприятий расширят для того, чтобы компании из отрасли электроники могли получить льготы.



Татьяна Леухина