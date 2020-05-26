Кабмин Татарстана утвердил критерии включения компаний в список системообразующих для республики

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Правительство Татарстана опубликовало распоряжение, утверждающее правила отнесения тех или иных компаний к системообразующим для республики.

Согласно документу предприятия автопрома, могут считаться крупными или социально значимыми, если их выручка составляет не менее 1 млрд рублей, а численность персонала не менее 150 человек.

Аналогичным образом определяются критерии и для других сфер. Всего их 62.