В Татарстане за неделю сахар подорожал меньше чем на 1%, за предыдущую — почти на 25%

В Татарстане средняя цена одного килограмма сахара-песка по состоянию на 25 марта составила 79,52 рубля. По сравнению с 18 марта он подорожал всего на 0,52%, следует из подсчетов Татарстанстата.

Стоит отметить, что неделей ранее ведомство сообщало, что сахар в республике за семь дней вырос в цене на 23,32%. К 18 марта его стоимость достигла 79,11 рубля после 64,15 рубля на 11 марта.



У жителей Татарстана повышенный интерес к покупке сахара возник после объявления Западом санкций против России. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, по итогам первого дня проведения сельскохозяйственных ярмарок продали около 100 тонн сахара. Однако сейчас ажиотажный спрос на сахар спадает.

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщала, что в стране запасы сахара составляют около 2 миллионов тонн. Его хватит до нового урожая, то есть до сентября, заверила она.



Татьяна Демина