Ретейлеры сообщили о постепенном снижении спроса на сахар в Казани

В Казани магазины работают в прежнем режиме, сокращения штата не предвидится, весь товар первой необходимости на складах есть. Продукция поступает в торговые точки ежедневно, при этом спрос на сыпучие продукты, в числе которых сахар, постепенно снижается, рассказали ретейлеры на встрече мэра города Ильсура Метшина с представителями торговых сетей и промышленности.

X5 Retail Grou еще в январе в порядке саморегулирования ограничила торговую наценку на социально значимые товары в размере 10%, в список вошли 24 позиции. В общей сложности наценка ограничена более чем на 150 товаров в сети «Пятерочка» по всей России и более чем на 100 товаров в сети «Перекресток».

Поставки сахара в единый распределительный центр идут постоянно, ежедневно 20 тонн песка отгружают две-три фуры.

Фото: Антон Журавлев (архив)

— Другое дело, что покупатели за час с полок скупают 450 тонн сахара, — рассказал руководитель управления по работе с госорганами макрорегиона «Волга» X5 Retail Group Тимур Баймуллин.

Он подчеркнул, что склады дополнительно загружаются товарами повышенного спроса. Круп, макарон на складах хватит на месяц.

Директор филиальной сети ЗАО «Тандер» Сергей Бодунов рассказал, что в логистических центрах запаса продуктов хватит на 30 дней. Проблем с поставками не возникает, сообщается на сайте мэрии Казани.

Сегодня стало известно, что прокуратура Татарстана объявила руководителям ООО «Буинский сахар» и ОАО «Заинский сахар» предостережения о недопустимости нарушения законодательства для недопущения дефицита и необоснованного роста цен на сахар.



Еще на прошлой неделе президент РТ Рустам Минниханов заверял, что Заинский сахарный завод пообещал бесперебойно поставлять свою продукцию. Ситуация ажиотажа закончится, это лишь временное затруднение, уверен он.

Татьяна Леухина