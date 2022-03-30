Абрамченко заявила, что в России запасов сахара хватит до нового урожая

В России около 2 миллионов тонн запасов сахара. Этого хватит до нового урожая сахарной свеклы, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

— Около 2 миллионов тонн сахара в стране есть, и его хватит до нового урожая. То есть до сентября, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Россия производит около 6 миллионов тонн сахара в год, а потребляет — около 5,8 миллиона тонн.

Фото: Антон Журавлев (архив)

На этой неделе министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил, что в 2021 году после сбора урожая в Татарстане было произведено 170 тысяч тонн сахара.

Сегодня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила об антикартельных проверках в отношении пяти крупнейших российских дистрибьюторов сахара. В их числе «Скайфуд», ТД «Невская бакалея», «Дары полей», «Пангея» и «Сударушка». Ведомство планирует изучить причины возможного необоснованного повышения цен на сахар и сокращение продукции на рынке. Генеральная прокуратура РФ также сообщала ранее о начале проверок по предотвращению роста цен на сахар.



Татьяна Леухина