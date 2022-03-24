Минобороны России: к финансированию биолабораторий на Украине причастен фонд под руководством сына Джо Байдена

Министерство обороны России сообщило, что к финансированию биологических лабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca под руководством сына президента США — Хантера Байдена.

Как пояснили в ведомстве, прослеживается тесная связь Rosemont Seneca с основными подрядчиками Министерства обороны США, включая компанию Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.

Сегодня же в Минобороны РФ сообщили, что российские военные эксперты выявили новые факты, доказывающие причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине. Ведомство сообщило, что представит оригинальные документы, демонстрирующие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне.

Фото: Максим Платонов

Целью проекта было проведение молекулярного анализа особо опасных инфекций, эндемичных для Украины, уточнили в Минобороны России. Предусматривался отбор образцов патогена в старых скотомогильниках в целях получения новых штаммов сибирской язвы, указали в сообщении.

Напомним, в отношении Хантера Байдена Россия 15 марта ввела санкции. Вместе с ним в черный список попал и его отец Джо Байден. Всего в списке 13 американских чиновников.



Татьяна Демина