Лоукостер «Победа» сократит авиапарк до 25 самолетов

Лоукостер «Победа» сократит парк самолетов с 41 до 25. Об этом говорится в письме врио гендиректора Андрея Юрикова своим сотрудникам.

Сокращения парка связано с поставками запчастей, которые оказались нарушены. Накопленного запаса комплектующих должно хватить на остающиеся 25 самолетов до момента восстановления логистики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Остальные самолеты не будут летать до конца года. Сокращение флота поможет закрыть нашу потребность в запчастях для всего флота в будущем, передает ТАСС содержание письма.

В ближайшее время лоукостер объявит сотрудникам о временных кадровых решениях, которые помогут сохранить штат. Об увольнении пока речи не идет.

В начале марта должность гендиректора «Победы» покинул Андрей Калмыков. Страны Запада после начала Россией специальной военной операции в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство. Кроме того, ЕС принял санкции против российской авиаотрасли: запрещается продажа всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям.



Татьяна Леухина