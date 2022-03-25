Лоукостер «Победа» сократит авиапарк до 25 самолетов
Лоукостер «Победа» сократит парк самолетов с 41 до 25. Об этом говорится в письме врио гендиректора Андрея Юрикова своим сотрудникам.
Сокращения парка связано с поставками запчастей, которые оказались нарушены. Накопленного запаса комплектующих должно хватить на остающиеся 25 самолетов до момента восстановления логистики.
Остальные самолеты не будут летать до конца года. Сокращение флота поможет закрыть нашу потребность в запчастях для всего флота в будущем, передает ТАСС содержание письма.
В ближайшее время лоукостер объявит сотрудникам о временных кадровых решениях, которые помогут сохранить штат. Об увольнении пока речи не идет.
В начале марта должность гендиректора «Победы» покинул Андрей Калмыков. Страны Запада после начала Россией специальной военной операции в Донбассе одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство. Кроме того, ЕС принял санкции против российской авиаотрасли: запрещается продажа всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям.
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