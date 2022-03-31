Правительство России расширило перечень жизненно необходимых препаратов

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) внесут новые наименования. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на сайте правительства России.

В обновленный список добавлен препарат молнупиравир, который применяется для лечения коронавируса. Кроме того, для противовирусного лекарства фавипиравир, ранее включенного в перечень, добавлены три дополнительные формы — порошок, концентрат, лиофилизат.

Цены на медикаменты из данного перечня регулируются государством. Также их используют при лечении по программе ОМС и бесплатно выдают льготникам по рецептам лечащих врачей. Всего в списке ЖНВЛП — более 800 медикаментов.

Фото: pixnio.com

С начала этого года в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств внесли еще 22 препарата. Так, в список вошли лекарства для лечения: спинально-мышечной атрофии (рисдиплам), рака молочной железы (талазопариб), муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор), рассеянного склероза (кладрибин, сипонимод), лечения множественной миеломы (изатуксимаб, помалидомид), хронического гепатита B (булевиртид), туберкулеза легких (деламанид) и другие.

Максим Кокунин