В МВФ заявили, что антироссийские санкции могут ослабить влияние доллара в мировой финсистеме

Санкции, введенные Западом против России, могут привести к фрагментации мировой финансовой системы, ослабив влияние доллара, сказала Financial Times первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.



Она считает, что из-за радикальных санкций против России могут возникнуть небольшие валютные блоки, основанные на торговле между отдельными группами стран. Она отметила, что это можно наблюдать уже сейчас — некоторые страны начали пересматривать валюту, в которой им поступает оплата в торговле.

«Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна», — приводит ее слова ТАСС.

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Вчера заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что в настоящее время наступает эра региональных валют и отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой. По словам Медведева, введенные против России санкции «возвращаются на Запад бумерангом».

Маргарита Головатенко