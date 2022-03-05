Минцифры не предлагало освобождать от ответственности за использование нелицензионного ПО

Минцифры России не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения (ПО) и не поддерживает это. Об этом заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что российские власти обсуждают отмену ответственности за использование нелицензионного ПО.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минцифры опровергли эту информацию и уточнили, что планируют провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса. Ведомство выступает за стимулирование перехода на российское ПО, пишет ТАСС.

На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса. В первую очередь это затронуло отечественный IT-сектор. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина