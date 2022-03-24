В первый день после перерыва объем торгов акциями на Мосбирже составил 100,2 млрд рублей — это много или мало?

Сегодня Банк России после месячного перерыва возобновил торги на рынке акций Московской биржи. Они проводились с 10.00 до 14.00 мск в обычном режиме. Для операций были доступны 33 самые ликвидные бумаги 30 эмитентов. Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за четыре часа составил 100,22 миллиарда рублей.

Из них почти 22,7 миллиарда рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 22,5 миллиарда рублей — на бумаги «Газпрома», 6,8 миллиарда рублей — на акции «Норникеля». Из-за роста котировок более чем на 20% были проведены дискретные аукционы по акциям «ФосАгро», НОВАТЭКа, «Татнефти» и других компаний.

В итоге подорожали акции «Роснефти» (+17%), «Татнефти» (+13,1%), UC Rusal (+11,6%), «Магнита» (+11,5%), ПАО «Полюс» (+10,6%), «Газпрома» (+8,6%), ЛУКОЙЛа (+7,2%), «Сургутнефтегаза» (+6,8% и +11,4% «префы»), НОВАТЭКа (+5,9%), «Норникеля» (+5%), Сбербанка (+4,4% и +3% «префы»), АЛРОСы (+3,9%), АФК «Система» (+3,5%), Московской биржи (+1,4%), пишет «Интерфакс». Подешевели акции «Аэрофлота» (-16,6%), «Интер РАО» (-15,8%), МТС (-12,5%), «Северстали» (-9,2%), ВТБ (-3,7%), «РусГидро» (-2,6%), НЛМК (-2,4%), ММК (-1,5%).

К концу торгов российский рынок акций закрылся ростом на 4,37%.

100,22 миллиарда рублей дневных торгов — это:

Около $971,5 миллиона, или €884,8 миллиона, — при курсе ЦБ на сегодня в 103,1618 рубля за доллар и в 113,2613 рубля за евро.

— при курсе ЦБ на сегодня в 103,1618 рубля за доллар и в 113,2613 рубля за евро. В 2,5 раза меньше объема месяц назад, в день начала спецоперации России на Украине, — за 24 февраля он составил 255,65 млрд рублей. В тот день рынок акций России продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю — индекс Мосбиржи упал на 33,3%, составив 2058,12 пункта.

объема месяц назад, в день начала спецоперации России на Украине, — за 24 февраля он составил 255,65 млрд рублей. В тот день рынок акций России продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю — индекс Мосбиржи упал на 33,3%, составив 2058,12 пункта. В два раза меньше объема торгов 22 ноября 2021 года — 202,72 миллиарда рублей.

объема торгов 22 ноября 2021 года — 202,72 миллиарда рублей. На 13,49 миллиарда больше, чем год назад — 24 марта 2021 года объем торгов составил 86,73 млрд рублей

чем год назад — 24 марта 2021 года объем торгов составил 86,73 млрд рублей Более чем в четыре раза больше , чем 27 мая 2019 года, когда суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи составил 23,531 миллиарда рублей

, чем 27 мая 2019 года, когда суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи составил 23,531 миллиарда рублей На 25,2 миллиарда меньше, чем ровно три года назад, когда рынок акций упал, — на 23 марта 2019 года объем торгов акциями составил 128,5 млрд рублей.

чем ровно три года назад, когда рынок акций упал, — на 23 марта 2019 года объем торгов акциями составил 128,5 млрд рублей. В 3,3 раза больше , чем почти пять лет назад — 12 апреля 2017 года суммарный объем торгов акциями на основном рынке Московской биржи составил почти 30 млрд рублей.

Дарья Пинегина