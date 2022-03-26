Медведев о санкциях Запада против России: они не станут фатальными

Санкции Запада против России не станут фатальными трудностями, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.



Он отметил, что на государственном и бытовом уровнях есть трудности, которые будет необходимо преодолеть:

— Нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы... когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса, — приводит его слова «РИА Новости».

Президент США Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу заявил, что против России действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции», ожидаются новые ограничительные меры.

Маргарита Головатенко