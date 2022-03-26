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Медведев исключил повторение в России дефолта 1998 года

07:39, 26.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Медведев исключил повторение в России дефолта 1998 года
Фото: kremlin.ru

В период дефолта в 1998 году Россия была гораздо меньше защищена, чем во время сегодняшнего кризиса, который стал результатом экономической войны без правил, заявил RT и «РИА Новости» зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, в 1998 году Россия сопротивлялась «международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США».

«А сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну. И пытаются вести эту войну без правил», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Медведев заявлял, что санкции Запада против России не станут фатальными трудностями. Он отметил, что на государственном и бытовом уровнях есть трудности, которые будет необходимо преодолеть.

Маргарита Головатенко
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