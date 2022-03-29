Шойгу: призывники не будут направляться ни в какие горячие точки

Россияне, которые этой весной отправляются на срочную военную службу, не будут направляться ни в какие горячие точки. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По его словам, военная служба большей части призывников стартует с профессиональной подготовки. Она будет продолжаться в учебных центрах от трех до пяти месяцев. Также министр поручил продолжить все противоэпидемические мероприятия, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Шойгу отметил, что все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас. Их отправят к местам проживания, передает «РИА Новости».

В этом месяце президент России Владимир Путин заявил, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в специальной военной операции на Украине.

Однако позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в частях Вооруженных сил России, участвующих в проведении спецоперации на Украине, присутствовали военнослужащие срочной службы. Путин поручил разобраться с этой ситуацией.

Диана Жиленкова