Белый дом назвал условие для новых контактов Путина и Байдена

Новым контактам президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине, а также приверженность дипломатии со стороны Москвы. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

— Мы дали предельно ясно понять, что со стороны России потребуется ощутимая деэскалация, а также подлинная и искренняя приверженность дипломатии, прежде чем у президента [США] состоятся подобные контакты, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: pixabay.com

Вчера Джо Байден заявил, что не хочет войны с Россией. При этом он подчеркнул, что в случае применения страной химического оружия на Украине, последует «значительный ответ».



В Министерстве иностранных дел России после того, как Байден назвал Путина «военным преступником» предупреждали, что подобные заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва.



Татьяна Леухина