В казанском парке «Калейдоскоп» организуют дежурство полицейских после нападения подростков на женщину

Фото: Максим Платонов (архив)

Дирекция парков и скверов Казани обратится в отделение полиции с инициативой организации дежурства полицейских в парке «Калейдоскоп». Об этом говорится в ответе дирекции читательнице «Реального времени», которая сообщила о нападении группы подростков на пожилую женщину.

Инцидент произошел 26 марта. Толпа подростков 11-14 лет напала на 84-летнюю женщину, работницу парка. Дети бросали в нее снегом, толкали, оскорбляли, отбирали инструментарий. Так они отреагировали на замечание о порче имущества парка. Разогнать толпу смогли люди, гуляющие в парке.

Фото: wikipedia.org

Читательница смогла дозвониться в полицию, однако к приезду полицейских подростки уже разошлись. Сейчас правоохранительные органы намерены по камерам наблюдения вычислить несовершеннолетних и наказать за содеянное.

Женщина, на которую напали подростки, почувствовала себя плохо, но отказалась от медицинской помощи. Ее проводили до дома.

В начале марта в Казани на улице Восстания произошла массовая драка с участием подростков. Они взяли с собой арматуру и дубинки.



Татьяна Леухина