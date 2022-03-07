В столице Татарстана подростки устроили массовую драку

Фото: скриншот видео

В Казани на улице Восстания произошла массовая драка. Видеокадрами с места происшествия делятся очевидцы в социальных сетях.

Уточняется, что участниками драки стали подростки, которые взяли с собой арматуру и дубинки. Сам же инцидент произошел накануне около восьми часов вечера. После драки ее участники скрылись с места происшествия.

В прошлом месяце в городе также произошла массовая драка. В ней принимали участие около десяти человек, некоторые использовали кувалды. На место прибыли полицейские. Одного из молодых людей госпитализировали с травмой головы.



Диана Жиленкова