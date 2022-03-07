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Происшествия

В столице Татарстана подростки устроили массовую драку

07:57, 07.03.2022 2
В столице Татарстана подростки устроили массовую драку
Фото: скриншот видео

В Казани на улице Восстания произошла массовая драка. Видеокадрами с места происшествия делятся очевидцы в социальных сетях.

Уточняется, что участниками драки стали подростки, которые взяли с собой арматуру и дубинки. Сам же инцидент произошел накануне около восьми часов вечера. После драки ее участники скрылись с места происшествия.

В прошлом месяце в городе также произошла массовая драка. В ней принимали участие около десяти человек, некоторые использовали кувалды. На место прибыли полицейские. Одного из молодых людей госпитализировали с травмой головы.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:02
    Если видели, что собираются...почему полицию не вызвали!!!
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  • Анонимно 13:53
    Люди которые все это видят сидят в машине и смеются, не стыдно!!! Позор вам.
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