В Татарстане резко упали темпы вакцинации — за сутки прививку от COVID-19 сделали 668 человек

За сутки в Татарстане прививку против COVID-19 сделали 668 человек. Тогда как накануне сообщили о том, что привились 2 295 татарстанцев. Всего провакцинировано 2 497 704 жителя республики, заявили в региональном Минздраве.

Из общего количества привитых вторую дозу препарата получил 1 926 021 человек. Повторную вакцинацию прошли 278 727 татарстанцев.



Для сравнения: 25 января этого года сообщалось, что в Татарстане сделал прививку 8 031 житель. Таким образом, показатель суточного прироста вакцинированных сократился примерно в 12 раз.

По состоянию на 25 марта уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане оценивался на 47,7%. По состоянию на 18 марта, за неделю до этого, он составлял 49,1%. Таким образом, тогда он упал на 1,4%.



Фото: realnoevremya.ru

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Дарья Акимова