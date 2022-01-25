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В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 365 430 человек

12:24, 25.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 365 430 человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 365 430 человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Из общего числа вакцинированных 1 884 135 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 173 652 человека. За сутки в республике вакцинировали 8 031 жителя.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 348 случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд. По состоянию на 25 января в РТ подтвердилось 45 873 случая COVID-19.

Главные новости о коронавирусе на сегодня можно прочитать в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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