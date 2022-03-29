Песков заявил о плане действий на случай, если Европа откажется от газовых контрактов с Россией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно, и оплачивать его можно будет только в рублях. По словам Пескова, зарубежные компании должны понимать изменившуюся обстановку, возникшую в условиях экономической войны, которую ведут против РФ.

Песков отметил, что Россия разрабатывает простую, прозрачную и выполнимую схему для оплаты российского газа в рублях.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. После объявления данного решения курс доллара упал ниже 100 рублей впервые с 3 марта 2022 года, а цена на газ в Европе поднялась почти до $1350 за тысячу кубометров.

Накануне министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не согласны с требованием России платить за энергоресурсы в рублях. Они убеждены, что такое решение — это одностороннее нарушение контрактов.

Дарья Акимова