Президент Сербии предложил Москве и Киеву провести переговоры в Белграде

Власти Сербии готовы предложить властям Украины и России провести переговоры в Белграде, если они сочтут это уместным. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

— Что касается нас, мы бы хотели, чтобы как можно скорее наступил мир. Это была бы лучшая новость в мире, — приводит «РИА Новости» его слова.

Вучич напомнил, что ранее в сербской столице проходили переговоры «Талибана»* и бывшей администрации Афганистана, и «никто не знал, ни где, ни что было».

Фото: pixnio.com

На прошлой неделе в столице Сербии Белграде прошел митинг против НАТО. Люди пришли на акцию с сербскими и российскими флагами и скандировали «Сербы и русские — братья навек».

Переговоры Москвы и Киева стартуют в Стамбуле завтра утром. Встреча будет закрытой для прессы. Переговоры будут двухдневными, пройдут во дворце Долмабахче.



*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.



Татьяна Леухина