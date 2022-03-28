Новости общества

00:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Президент Сербии предложил Москве и Киеву провести переговоры в Белграде

23:35, 28.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Президент Сербии предложил Москве и Киеву провести переговоры в Белграде
Фото: wikimedia.org

Власти Сербии готовы предложить властям Украины и России провести переговоры в Белграде, если они сочтут это уместным. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

— Что касается нас, мы бы хотели, чтобы как можно скорее наступил мир. Это была бы лучшая новость в мире, — приводит «РИА Новости» его слова.

Вучич напомнил, что ранее в сербской столице проходили переговоры «Талибана»* и бывшей администрации Афганистана, и «никто не знал, ни где, ни что было».

Фото: pixnio.com

На прошлой неделе в столице Сербии Белграде прошел митинг против НАТО. Люди пришли на акцию с сербскими и российскими флагами и скандировали «Сербы и русские — братья навек».

Переговоры Москвы и Киева стартуют в Стамбуле завтра утром. Встреча будет закрытой для прессы. Переговоры будут двухдневными, пройдут во дворце Долмабахче.

*«Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также