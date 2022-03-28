В Нижнекамске стартовал турнир по футболу памяти Ивана Болодурина

В манеже «Чулман-арена» состоялось открытие 38-го Всероссийского турнира памяти Героя Советского Союза Ивана Петровича Болодурина среди юношей 2009 года рождения. За победу сразятся 12 команд детско-юношеских спортивных школ Татарстана и России. Финальные и стыковые игры пройдут 1 апреля.



Команду-победительницу и призеров наградят дипломами и ценными призами. Также выберут лучшего вратаря, полузащитника, нападающего, бомбардира и лучшего игрока турнира.



Справка

Иван Болодурин родился 1 февраля 1904 года в селе Старый Город ныне Нижнекамского района. Рано лишился родителей, до 1923 воспитывался в приюте. Во время Великой Отечественной войны был командиром пулеметного отделения 234-го гвардейского стрелкового полка.

28 сентября 1943 вместе с группой бойцов Иван Болодурин форсировал Днепр у села Мысы Черниговской области. На его правом берегу первым ворвался в траншею противника, огнем из своего оружия и в рукопашной схватке истребил 23 солдата и офицера противника. В пылу боя он не заметил, как израсходовал все патронные диски. Воин не растерялся: схватил брошенный поблизости немецкий ручной пулемет и продолжил сражаться. Закрепившись, подразделение предоставило возможность 76-й дивизии 61-й армии Центрального фронта начать переправу, расширить занятый плацдарм.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года Иван Болодурин посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза.