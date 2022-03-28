В Нижнекамске стартовал турнир по футболу памяти Ивана Болодурина
В манеже «Чулман-арена» состоялось открытие 38-го Всероссийского турнира памяти Героя Советского Союза Ивана Петровича Болодурина среди юношей 2009 года рождения. За победу сразятся 12 команд детско-юношеских спортивных школ Татарстана и России. Финальные и стыковые игры пройдут 1 апреля.
Команду-победительницу и призеров наградят дипломами и ценными призами. Также выберут лучшего вратаря, полузащитника, нападающего, бомбардира и лучшего игрока турнира.
Справка
Иван Болодурин родился 1 февраля 1904 года в селе Старый Город ныне Нижнекамского района. Рано лишился родителей, до 1923 воспитывался в приюте. Во время Великой Отечественной войны был командиром пулеметного отделения 234-го гвардейского стрелкового полка.
28 сентября 1943 вместе с группой бойцов Иван Болодурин форсировал Днепр у села Мысы Черниговской области. На его правом берегу первым ворвался в траншею противника, огнем из своего оружия и в рукопашной схватке истребил 23 солдата и офицера противника. В пылу боя он не заметил, как израсходовал все патронные диски. Воин не растерялся: схватил брошенный поблизости немецкий ручной пулемет и продолжил сражаться. Закрепившись, подразделение предоставило возможность 76-й дивизии 61-й армии Центрального фронта начать переправу, расширить занятый плацдарм.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года Иван Болодурин посмертно удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым