Песков заявил, что пока не может говорить о прогрессе в переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может говорить о прогрессе в переговорах России и Украины, но назвал важным факт того, что их решено продолжить очно. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Пока о прогрессе на переговорах России и Украины говорить не можем и не будем, но важно, что решено продолжить их в очном формате, — сказал Песков, комментируя запланированную на ближайшее время очную встречу делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

Он также отметил, что очный формат переговоров в Стамбуле позволит сторонам вести более содержательный диалог.

— Очный формат позволяет более концентрированно, более насыщенно с точки зрения содержания вести переговоры. Пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов, — подчеркнул пресс-секретарь.

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Вчера президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении следующей встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Согласно сообщению канцелярии, в ходе телефонного разговора Эрдоган заявил Путину, что Турция продолжит содействовать установлению перемирия и мира между Россией и Украиной.



Также министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры. По данным внешнеполитического ведомства Турции, главы МИД обсуждали актуальные темы, касающиеся текущей ситуации на Украине.



Чавушоглу заявил о надежде Турции на то, что встречи делегаций России и Украины в Стамбуле приведут к установлению режима прекращения огня и мира между странами. По его словам, Турция осознает свою ответственность и доверие России и Украины, которые выбрали Стамбул для проведения переговоров делегаций.

Максим Кокунин