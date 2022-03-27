Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию на Украине

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели сегодня телефонные переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий МИД.

По данным внешнеполитического ведомства Турции, главы МИД обсуждали актуальные темы, касающиеся текущей ситуации на Украине.

Фото: wikipedia.org

Сегодня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении следующей встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Чавушоглу выразил надежду на то, что их встреча в турецком городе приведет к установлению режима прекращения огня и мира между странами.



Дарья Акимова