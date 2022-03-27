Чавушоглу: Турция надеется, что встречи России и Украины приведут к установлению мира

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о надежде Турции на то, что встречи делегаций России и Украины в Стамбуле приведут к установлению режима прекращения огня и мира между странами. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Турция осознает свою ответственность и доверие России и Украины, которые выбрали Стамбул для проведения переговоров делегаций.

Сегодня стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении следующей встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Дарья Акимова