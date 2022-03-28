В Татарстане подтвердили 279 новых заражений коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане выявили 279 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии инфекцию подхватили 136 428 человек.

По данным портала стопкоронавирус.рф, госпитализирован еще 51 заболевший. Всего выздоровели 125 922 жителя республики, в том числе 130 — за минувшие сутки.

Фото: Максим Платонов (архив)

От коронавируса скончались еще четыре человека. Всего инфекция унесла жизни 1 852 татарстанцев.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова