В Татарстане прививку от COVID-19 сделал 2 494 741 человек

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 1 054 человека, сообщили в Минздраве региона.



Всего процедуру вакцинации прошел 2 494 741 человек. Из общего числа вакцинированных вторую прививку получил 1926 021 человек.

Повторную вакцинацию прошли 278 300 человек.

Вчера сообщалось, что за сутки в Татарстане прививку от коронавируса сделали 1 003 человека. Два месяца назад, 25 января, этот показатель составил более 8 тысяч прививок. Таким образом, за этот период суточный прирост вакцинированных сократился в восемь раз.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 283 новых случая заражения коронавирусом. Всего на 26 марта в республике выявлено 135 866 случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко