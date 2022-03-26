Захарова заявила, что на каждый враждебный шаг США обязательно последует реакция России

На каждый враждебный шаг США обязательно последует реакция России, она будет болезненной для американской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в последнее время представители США на различных уровнях делают попытки снять с себя ответственность за состояние отношений стран, которое уже близко к полному разрыву.

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— Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в «эскалации» на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично, — приводит слова Захаровой «РИА Новости».

Вчера президент США Джо Байден заявил, что против России действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции». По его словам, ожидаются новые ограничительные меры.

Диана Жиленкова