Новости общества

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Захарова заявила, что на каждый враждебный шаг США обязательно последует реакция России

15:58, 26.03.2022
Захарова заявила, что на каждый враждебный шаг США обязательно последует реакция России
Фото: mid.ru

На каждый враждебный шаг США обязательно последует реакция России, она будет болезненной для американской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в последнее время представители США на различных уровнях делают попытки снять с себя ответственность за состояние отношений стран, которое уже близко к полному разрыву.

Фото: pixabay.com

— Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в «эскалации» на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично, — приводит слова Захаровой «РИА Новости».

Вчера президент США Джо Байден заявил, что против России действуют самые тяжелые в мировой истории «карающие санкции». По его словам, ожидаются новые ограничительные меры.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также