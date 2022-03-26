Высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база ГСМ в районе Николаева

Высокоточная крылатая ракета «Оникс» уничтожила базу ГСМ в районе Николаева, снабжавшую топливом группировку ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



За сутки российские средства ПВО сбили три украинских самолета, а также шесть беспилотных летательных аппаратов. «Калибрами» уничтожили склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области Украины.

Авиация ВКС за сутки поразила 117 военных объектов Украины, включая один зенитный ракетный комплекс С-300. Еще российские ПВО уничтожили одну украинскую тактическую ракету комплекса «Точка-У». Всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили267 БЛА, 207 зенитных ракетных комплексов и 1 618 танков.

Российские военные продолжают вести бой за населенные пункты Новомихайловка и Новобахмутовка, сообщает ТАСС.

Министерство обороны России вчера озвучило количество погибших и раненых российских военнослужащих в ходе специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, погиб 1 351 человек. Ранения получили 3 825 российских военнослужащих.

Маргарита Головатенко