В России за сутки выявили 24 072 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 24 072 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 17 739 462 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 26 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 60 933 человека, всего выздоровевших — 16 606 691 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 395 россиян, всего от инфекции скончались 367 013 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 25 382 случая заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко