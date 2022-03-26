Главное о коронавирусе на 26 марта: беременных разрешили прививать «Спутником Лайт», прогноз новой волны в России

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 47,7%

За последние сутки в Татарстане выявлено 283 случая заражения коронавирусом. Всего на 26 марта общее количество инфицированных в республике достигло 135 866. Выздоровели за весь период 125 550 человек, в том числе 1 247 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 843 человека, за минувшие сутки — шестеро. Госпитализировали за сутки 92 человека.

На вчерашний день прививку от коронавируса в Татарстане сделали 1 003 человека. Для сравнения, два месяца назад, 25 января, данный показатель составил более 8 тысяч прививок. Таким образом, за этот период суточный прирост вакцинированных сократился в восемь раз. В общей сложности от COVID-19 привились 2 493 687 татарстанцев. Полный курс вакцинации завершил 1 926 021 житель республики. Ревакцинировались 275 967 человек.

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал на 1,4%. На 25 марта он оценивался в 47,7%, в то время как семь дней назад, 18 марта, он составлял 49,1%. По данным портала стопкоронавирус.рф, в республике на сегодняшний прививку против коронавируса сделали 2 464 753 человека, из которых 2 399 041 завершил курс вакцинации, то есть получил оба компонента вакцины. Цифры отличаются от данных Министерства здравоохранения республики.

Фото: Максим Платонов

Минздрав Татарстана сообщил, что в республике повысился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ — за неделю с 14 по 20 марта показатель по республике вырос на 26,3%, по Казани — на 13,1%. Также в министерстве напомнили, что риски распространения коронавируса сохраняются, поэтому образовательные организации должны уделять особое внимание соблюдению требований санитарного законодательства по профилактике вирусных заболеваний. В числе обязательных мер остается проведение утренних фильтров с обязательной термометрией, обеспечение нескольких входов в школу и соблюдение режимов обеззараживания воздуха.

Российский космонавт начал выращивать на борту МКС белок коронавируса

За последние сутки в России выявили 24 072 новых случая коронавируса, выздоровели 60 933 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 17 739 462 человек, а выздоровевших — до 16 606 691. За сутки болезнь унесла жизни 395 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 367 013 человек.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России опустился за неделю с 51,7% до 49,7%. Вакцинацию первым компонентом в стране провели 89 070 668 раз, а полный цикл вакцинации — 85 335 022 раза. Кроме того, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране зарегистрировано 17 715 390 случаев заражения, умерли 366 618 человек.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что линия штамма «омикрон» BA.2 сильно отличается от BA.1 по числу замен в геноме и обладает существенно более высокой трансмиссивностью. По его словам, вместе со способностью уходить от иммунитета, это свойство обеспечивает новому варианту «омикрона» способность к быстрому распространению между государствами.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что осенью или зимой в Россию придет новая большая волна коронавируса. По его словам, значительный рост заболеваемости COVID-19 случится уже в ближайшие три-четыре недели. Он отметил, что в этот раз распространяться будет, скорее всего, подвид «омикрона» BA.2 и в меньшей степени «дельтакрон». При этом «дельтакрон» получил активное распространение в Европе, указал он.

Фото: realnoevremya.ru

Из перечня противопоказаний к вакцинации «Спутником Лайт» убраны беременность и период грудного вскармливания. В частности, сообщается, что беременным можно вакцинироваться «Спутником Лайт» с 22-й недели. Тем не менее уточняется, что делать это следует в случае, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Кроме того, применять вакцину теперь можно и кормящим мамам. Однако, как следует из инструкции, в настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав препарата, проникать в грудное молоко.

На борту Международной космической станции (МКС) начали выращивать белок коронавируса. Нуклеокапсидный белок COVID-19 доставили на МКС на корабле «Союз МС-21». Сейчас идет кристаллизация белка. Эксперимент по его выращиванию на 3D-биопринтере проводит космонавт Денис Матвеев. Планируют завершить работы перед возвращением корабля на Землю.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что характерная черта кашля при «омикроне», в отличие от других респираторных заболеваний, — это наличие катарального воспаления. По его словам, причина кашля не в мокроте, а именно в воспалении самой слизистой. Поэтому кашель длительный, непродуктивный и не облегчающий состояние для больного. Он добавил, что для его лечения подойдут мощные противовоспалительные препараты и ингаляции.

Фото: Илья Репин

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю упал еще на 9,7 пункта — до 101. Средний чек снизился по антисептикам (-9%, до 292 руб.), медицинским маскам (-27%, до 66 руб.), перчаткам (-8%, до 177 руб.), кусковому мылу (-16%, до 103 руб.), туалетной бумаге (-6%, до 110 руб.) и гречке (-5%, до 133 руб.). Вырос средний чек только по лимонам (+3%, до 40 руб.).

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какие анализы необходимо сдать после коронавируса. Среди них: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, С-реактивный белок (СРБ) и D-димер. По ее словам, если у пациента были предпосылки к развитию панкреатита, сахарного диабета, метаболического синдрома, то важно проверить уровень глюкозы.



В Сибае открыли четвертый в Башкирии инфекционный центр, первых пациентов медучреждение примет в апреле. Общая площадь строительства нового центра составила 9 тысяч кв. м. COVID-госпиталь рассчитан на 40 боксов круглосуточного пребывания и десять реанимационных палат, при максимальной загрузке здесь смогут принять 230 пациентов. В новом центре расположены отделения дезинфекции и диагностики, лаборатория, аптека, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, а также эндоскопический кабинет и диспетчерская.

Завотделом краснодарской клинической инфекционной больницы Елена Палиева заявила, что порядка 66% взрослого населения Краснодарского края вакцинировано от коронавируса, но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета. По ее словам, в регионе в два раза сократили коечный фонд для заразившихся COVID-19, продолжают работу 18 ковидных госпиталей из 28 ранее функционировавших.

Фото: Ринат Назметдинов

Медики Воронежской области сократили коечный фонд для больных коронавирусом на 25,4%, с 2 141 до 1 596 койко-мест. Занятость коечного фонда составляет 74%. Пик заболеваемости коронавирусом зафиксировали в регионе 12 февраля, когда медики зарегистрировали 5 781 случай заражения. Число заражений сократилось почти в шесть раз — до 984 случаев за сутки.

За неделю заболеваемость коронавирусом в Саратове снизилась на 27%, снижение коснулось всех возрастных групп.

За неделю заболеваемость коронавирусом в Саратове снизилась на 27%, снижение коснулось всех возрастных групп. Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии медицинского института РУДН Оксана Гизингер рассказала, что меры, введенные из-за распространения коронавируса, снизили и распространяемость туберкулеза. Но вместе с этим были приостановлены профосмотры и выявленных больных стало меньше. Она отметила, что в Минздраве ожидают роста заболеваемости туберкулезом в России, предполагая распространенность запущенной формы.

Российская фармацевтическая компания «Фармасинтез» подала в Минздрав заявку на регистрацию препарата «Виконавир» на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира, используемой для лечения COVID-10. Лекарственная форма препарата — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в дозировке 150 мг + 100 мг. В конце 2021 года Министерство здравоохранения включило комбинацию препаратов нирматрелвир и ритонавир в раздел «Этиотропное лечение» 14-й версии временных методических рекомендаций.

Канадские ученые обнаружили потенциально эффективные вещества против коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 479 010 356 человек, 6 118 510 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (79 936 777). На второй строчке — Индия (43 018 032), на третьей — Бразилия (29 809 769), на четвертой — Франция (24 967 222), на пятой — Великобритания (20 848 912).



Больше всего смертей зафиксировано в США (976 505). За ними следуют Бразилия (658 855), Индия (520 855), Россия (359 307, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 634).



Шведские и южноафриканские молекулярные биологи использовали иммунную систему южноамериканского альпака для создания большого числа наноантител, способных нейтрализовать как различные штаммы SARS-CoV-2, так и частицы вируса SARS-CoV-1. Наноантитела представляют собой особый подтип антител, который состоит лишь из одного случайно устроенного блока, из которых обычно собираются молекулы полных антител. Компактные размеры делают их более стабильными, что позволяет им лучше переносить нагрев и попадание в агрессивные химические среды.

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В совете по здравоохранению при голландском правительстве заявили, что делать вторую бустерную дозу вакцины от коронавируса всему населению Нидерландов на данный момент не имеет смысла, однако люди в возрасте 60—69 лет должны иметь возможность получить прививку при желании. Сообщается, что второй бустер должен вводиться не ранее, чем через три месяца после первого бустера или перенесенной инфекции. Ранее правительство разрешило второй бустер для людей старше 70 лет.

Власти Филиппин разрешили с 1 апреля полностью привитым от коронавируса иностранным путешественникам прибывать в республику без специального документа, необходимого туристам из стран, которым требуется виза. Согласно пересмотренным правилам, такие путешественники могут въезжать в страну при предоставлении сертификата об иммунизации, признаваемого Филиппинами.

Немецкий пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель не сможет выступить на втором этапе сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» из-за коронавируса. Ранее он пропустил первый этап сезона, который прошел в Бахрейне, из-за положительного теста на COVID-19. Команда рассчитывает, что немец сможет выступить на следующем этапе чемпионата, который пройдет в Австралии с 8 по 10 апреля.

Фото: wikimedia.org / Rick Dikeman

Ученые Эдинбургского университета (Шотландия) выяснили, что одновременное заражение гриппом и SARS-CoV-2 примерно в четыре раза повышает шансы развития тяжелых форм COVID-19 и в 2,4 раза увеличивает вероятность гибели пациентов от осложнений. Их исследования показали, что заражение некоторыми типами вирусов снижает вероятность развития других инфекций, тогда как в других случаях этого не происходит. К примеру, носители вируса гриппа крайне редко болеют простудой, но при этом грипп не мешает проникновению SARS-CoV-2 в организм его носителя.

Ученые Университета Альберты в Канаде обнаружили потенциально эффективные вещества против коронавируса. Они позволяют пресекать репликацию вируса и разрабатывать лекарства, эффективные среди непривитых или недостаточно вакцинированных групп населения. Исследователи использовали источник синхротронного излучения Canadian Light Source (CLS) для того, чтобы найти вирусные ингибиторы. Они выявили такие ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующую в размножении самого вируса.

По данным Института Роберта Коха, число случаев коронавируса в Германии превысило 20 млн. По официальной статистике, за минувшие сутки в ФРГ зафиксировали 252 026 новых случаев COVID-19, скончались 278 пациентов. Всего с начала пандемии коронавируса в стране зафиксировали 20 145 054 случая инфицирования. От болезни умерли 128 388 человек.

Максим Кокунин