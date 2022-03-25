В России за сутки выявили 25 382 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 25 382 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 17 715 390 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 25 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 61 860 человек, всего выздоровевших — 16 545 758 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 398 россиян, всего от инфекции скончались 366 618 человек.
Вчера сообщалось, что в России выявили 25 387 новых случаев коронавируса. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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