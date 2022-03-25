В России за сутки выявили 25 382 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 25 382 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 17 715 390 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 25 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 61 860 человек, всего выздоровевших — 16 545 758 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 398 россиян, всего от инфекции скончались 366 618 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 25 387 новых случаев коронавируса. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко