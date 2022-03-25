Песков: «Газпром» разработает систему перехода на оплату газа в рублях

В ближайшее время «Газпром» должен разработать систему перехода на оплату газа в рублях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, продолжит ли Россия поставлять газ, если страны Европы откажутся от оплаты в рублях. По словам представителя Кремля, «Газпром» должен будет осуществить контракты и разработать прозрачную и понятную систему, как это можно осуществлять технически и логистически.

Фото: realnoevremya.ru

— Эта информация будет доведена до покупателей продукции «Газпрома», а дальше посмотрим. Мы исходим из действующего поручения главы государства, — приводит слова Пескова ТАСС.

В среду президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях, предполагая отказ от таких валют, как доллары и евро. По его словам, страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам.

Диана Жиленкова