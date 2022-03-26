В Японии заявили об опасности «столкновения» с Россией из-за Курил

Отмена заключения мирного договора и переговоров с Россией по вопросу Курильских островов может завершиться столкновением двух стран, поскольку влияние США на Токио усилится, заявил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.



«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о «северных территориях», Япония может ещё больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией», — сказал он в интервью Shukan Gendai, его слова приводит RT.

Судзуки считает, что в интересах Японии — политика, которая позволит отстаивать позицию как перед США, так и перед Россией.

Ранее в посольстве Японии в Москве назвали «прискорбным и неприемлемым» решение о приостановке переговоров о заключении мирного договора.

Вслед за США, Канадой и ЕС на прошлой неделе Япония объявила о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с событиями на Украине.

Маргарита Головатенко