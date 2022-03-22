В Японии выразили протест из-за отказа России от обсуждения мирного договора

В посольстве Японии в Москве назвали «прискорбным и неприемлемым» решение о приостановке переговоров о заключении мирного договора.



Подчеркивается, что приостановка со стороны РФ работы по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах «является сильным пренебрежением чувств бывших жителей островов и их семей». В посольстве добавили, что считают неприемлемым российскую специальную военную операцию на Украине.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида тоже оценил решение как «неразумное и неприемлемое». Он подчеркнул, что Япония «не меняет свой курс на решение проблемы северных территорий и заключение мирного договора», сообщает «Интерфакс».

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Ранее Кисида заявлял, что действия России на Украине доказали, что необходимо сформировать новый мировой порядок.

Вслед за США, Канадой и ЕС на прошлой неделе Япония объявила о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с событиями на Украине.

Маргарита Головатенко