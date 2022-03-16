Япония лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле

Япония вслед за США, Канадой и ЕС объявила о лишении России статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в связи с событиями на Украине, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Мы исключаем Россию из режима наибольшего благоприятствования», — сказал Кисида.

Режим наибольшего благоприятствования распространялся на Россию как члена ВТО с 2012 года. Согласно одному из принципов организации, все преференции, предоставляемые одному из членов ВТО, автоматически распространяются и на все остальные страны-участницы.

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Вчера Кисида заявил, что действия России на Украине доказали, что необходимо сформировать новый мировой порядок. По его словам, Япония долгое время выступала за реформирование Совбеза ООН, в частности того, кто обладает в совете правом вето. Страна хотела бы «продолжить дискуссию по этому вопросу», несмотря на то, что это непростая задача.



Максим Кокунин