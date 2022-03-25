Глава Минфина заверил, что Россия может выполнять обязательства по внешним долгам

Россия обладает механизмом, позволяющим ей при любых обстоятельствах выполнить обязательства по своим внешним долгам. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

У России есть деньги на выполнение обязательств перед внешними кредиторами. Вопрос лишь в проведении платежей.

— Поскольку наши еврооблигации и обслуживание еврооблигаций осуществляется в валюте, а валютные счета Министерства финансов и золотовалютные резервы Центрального банка заморожены, могут возникать определенные проблемы, — передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия уже провела два платежа в валюте. Они прошли с валютных счетов, которые находятся под ограничениями. Если же российской стороне будут мешать использовать этот механизм, то в соответствии с принятым порядком средства будут перечислять кредиторам на счета открытые в рублях в российском депозитарии.

На этой неделе первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что Россия обслуживает свой внешний долг, невзирая на введенные Западом санкции. Страна располагает необходимыми для этого долларовыми резервами.



В марте Силуанов отмечал, что Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу, однако возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от РФ. Из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов.

Татьяна Леухина