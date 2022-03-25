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Глава Минфина заверил, что Россия может выполнять обязательства по внешним долгам

21:59, 25.03.2022
Глава Минфина заверил, что Россия может выполнять обязательства по внешним долгам
Фото: pixabay.com

Россия обладает механизмом, позволяющим ей при любых обстоятельствах выполнить обязательства по своим внешним долгам. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

У России есть деньги на выполнение обязательств перед внешними кредиторами. Вопрос лишь в проведении платежей.

— Поскольку наши еврооблигации и обслуживание еврооблигаций осуществляется в валюте, а валютные счета Министерства финансов и золотовалютные резервы Центрального банка заморожены, могут возникать определенные проблемы, — передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия уже провела два платежа в валюте. Они прошли с валютных счетов, которые находятся под ограничениями. Если же российской стороне будут мешать использовать этот механизм, то в соответствии с принятым порядком средства будут перечислять кредиторам на счета открытые в рублях в российском депозитарии.

На этой неделе первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что Россия обслуживает свой внешний долг, невзирая на введенные Западом санкции. Страна располагает необходимыми для этого долларовыми резервами.

В марте Силуанов отмечал, что Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу, однако возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от РФ. Из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов.

Татьяна Леухина
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