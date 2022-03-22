МВФ: Россия продолжает обслуживать свой внешний долг

Россия обслуживает свой внешний долг, невзирая на введенные Западом санкции. Страна располагает необходимыми для этого долларовыми резервами, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

— Россия до сих пор своевременно осуществляла свои выплаты по долгу, — приводит ТАСС ее слова.

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16 марта Россия выплатила купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму $117,2 миллиона. Это первый платеж по внешнему долгу после заморозки части резервов. Минфин России 14 марта сообщал, что направил платежное поручение для выплаты купона. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу, однако возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от РФ.

Ранее он отмечал, что из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов.

Татьяна Леухина