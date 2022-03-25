Объем компенсаций пострадавшим дольщикам казанского ЖК «Поколение» превысит 427 млн рублей

Общий объем компенсаций пострадавшим дольщикам казанского ЖК «Поколение» составит 427,8 млн рублей. Об этом сообщает Фонд защиты прав дольщиков Татарстана.



Как рассказал исполнительный директор фонда Иван Новиков, решение о выплате компенсаций позволит в максимально короткие сроки восстановить права обманутых дольщиков долгостроя, расположенного на улице Аделя Кутуя.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Он отметил, что на выплату компенсаций можно записаться на официальном сайте Фонда развития территорий. Такая возможность появится уже в ближайшее время.

В декабре сообщалось, что размер компенсации будет определен исходя из рыночной стоимости 1 кв. метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке. Напомним, ЖК «Поколение» был признан проблемным в связи с нарушением сроков его передачи летом прошлого года. А в октябре Арбитражный суд Татарстана признал застройщика банкротом.

Диана Жиленкова