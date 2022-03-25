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Объем компенсаций пострадавшим дольщикам казанского ЖК «Поколение» превысит 427 млн рублей

14:56, 25.03.2022
Объем компенсаций пострадавшим дольщикам казанского ЖК «Поколение» превысит 427 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общий объем компенсаций пострадавшим дольщикам казанского ЖК «Поколение» составит 427,8 млн рублей. Об этом сообщает Фонд защиты прав дольщиков Татарстана.

Как рассказал исполнительный директор фонда Иван Новиков, решение о выплате компенсаций позволит в максимально короткие сроки восстановить права обманутых дольщиков долгостроя, расположенного на улице Аделя Кутуя.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Он отметил, что на выплату компенсаций можно записаться на официальном сайте Фонда развития территорий. Такая возможность появится уже в ближайшее время.

В декабре сообщалось, что размер компенсации будет определен исходя из рыночной стоимости 1 кв. метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке. Напомним, ЖК «Поколение» был признан проблемным в связи с нарушением сроков его передачи летом прошлого года. А в октябре Арбитражный суд Татарстана признал застройщика банкротом.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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