Обманутым дольщикам ЖК «Поколение» в Казани выплатят компенсации

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Обманутых дольщиков ЖК «Поколение» в Казани ожидают денежные компенсации, сообщил сегодня руководитель Фонда Иван Новиков в ходе видеоконференции с дольщиками.



Компенсации рассчитает Фонд защиты прав дольщиков на момент принятия решения Наблюдательным Советом Фонда. Размер определится исходя из рыночной стоимости 1 кв. метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке.

С 3 декабря, согласно изменениям, внесенным в правила принятия федеральным Фондом решения о способе восстановления прав граждан, в случае готовности дома на 80% и более принимается решение о его дострое. Если дом готов менее указанного процента, дольщикам выплачивают денежную компенсацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жилой комплекс «Поколение» на улице Аделя Кутуя, 83а признали проблемным в июле этого года.

На этой неделе Фонд защиты прав дольщиков Татарстана обратился в Арбитражный суд с заявлением о намерении стать приобретателем прав застройщика проблемного ЖК «Мелодия» на улице Габишева в Казани.

Маргарита Головатенко