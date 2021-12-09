Обманутым дольщикам ЖК «Поколение» в Казани выплатят компенсации
Обманутых дольщиков ЖК «Поколение» в Казани ожидают денежные компенсации, сообщил сегодня руководитель Фонда Иван Новиков в ходе видеоконференции с дольщиками.
Компенсации рассчитает Фонд защиты прав дольщиков на момент принятия решения Наблюдательным Советом Фонда. Размер определится исходя из рыночной стоимости 1 кв. метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке.
С 3 декабря, согласно изменениям, внесенным в правила принятия федеральным Фондом решения о способе восстановления прав граждан, в случае готовности дома на 80% и более принимается решение о его дострое. Если дом готов менее указанного процента, дольщикам выплачивают денежную компенсацию.
Жилой комплекс «Поколение» на улице Аделя Кутуя, 83а признали проблемным в июле этого года.
На этой неделе Фонд защиты прав дольщиков Татарстана обратился в Арбитражный суд с заявлением о намерении стать приобретателем прав застройщика проблемного ЖК «Мелодия» на улице Габишева в Казани.
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